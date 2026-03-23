الإثنين 2026-03-23 06:46 م

الإمارات: التعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيّرة من إيران

الإمارات: التعامل مع 3 صواريخ و8 طائرات مسيرة من إيران
الإمارات
 
الإثنين، 23-03-2026 05:43 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الاثنين مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وذكرت وزارة الدفاع بحسب وكالة أنباء الإمارات، أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة مع 352 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخ جوال، و1789 طائرة مسيّرة.

 
 


