الأحد 2026-03-22 06:30 م

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة مسيّرة

الإمارات: التعامل مع 3 صواريخ و8 طائرات مسيرة من إيران
الإمارات
 
الأحد، 22-03-2026 05:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الأحد مع 4 صواريخ باليستية، و25 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأوضحت وزارة الدفاع بحسب وكالة أنباء الإمارات، أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 345 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و 1773 طائرة مسيّرة.

 
 


استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة. وقالت مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيان إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في ح

