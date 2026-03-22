الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة مسيّرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الأحد مع 4 صواريخ باليستية، و25 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

