الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة

الوكيل الإخباري- ‏ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الجمعة مع 4 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 338 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1740 طائرة مسيّرة.



وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 158 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من مختلف الجنسيات.





