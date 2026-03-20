الجمعة 2026-03-20 10:20 م

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة
الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة
 
الجمعة، 20-03-2026 05:05 م
الوكيل الإخباري-‏ أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم الجمعة مع 4 صواريخ باليستية، و26 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.اضافة اعلان


وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 338 صاروخًا باليستيًا، و15 صاروخًا جوالًا، و1740 طائرة مسيّرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 158 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من مختلف الجنسيات.
 
 


روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

عربي ودولي روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد استهداف طاقم صحفي روسي في لبنان

قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

عربي ودولي قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ

"حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

عربي ودولي "حزب الله" يعلن إسقاط محلقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة

الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

أخبار محلية الأرصاد تحذر الأردنيين في ليل أول أيام العيد

بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

عربي ودولي بيانات: ناقلتا غاز ترفعان العلم الهندي تستعدان لعبور مضيق هرمز

أخبار محلية الملك ورئيس الإمارات يؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة

الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

أخبار محلية الأشغال تتعامل مع 25 بلاغًا خلال الحالة الجوية الأخيرة

الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة

عربي ودولي الدفاع الكويتية: رصد صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة



 






