الإثنين 2026-03-16 06:51 م

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية

علم الإمارات
الإمارات
 
الإثنين، 16-03-2026 01:11 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ باليستية، و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران، موضحة أنها تصدت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة إلى 298 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخاً جوالاً، و 1606 طائرات مسيرة.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات، فجر اليوم الاثنين ، فقد نجم عن هذه الاعتداءات مقتل 6 أشخاص من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغالية و 142 إصابة بسيطة ومتوسطة من مختلف الجنسيات.

 
 


