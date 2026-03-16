الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ باليستية، و6 طائرات مسيرة قادمة من إيران، موضحة أنها تصدت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة إلى 298 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخاً جوالاً، و 1606 طائرات مسيرة.

