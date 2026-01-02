الجمعة 2026-01-02 10:03 م

الإمارات تؤكد أنها أنجزت سحبت قواتها بالكامل من اليمن

مركبات عسكرية متضررة في ميناء المكلا
الجمعة، 02-01-2026 07:58 م
الوكيل الإخباري-   أكّدت الإمارات الجمعة أنها أنجزت سحب قواتها بالكامل من اليمن، ودعت إلى التهدئة.اضافة اعلان


وقال مسؤول حكومي إن الإمارات أنهت وجود قواتها المخصصة لمكافحة الإرهاب" في اليمن، مضيفاً أن بلاده "متمسكة بالحوار، وبالتهدئة وبالمسارات التي يدعمها المجتمع الدولي كطريق وحيد للسلام".
 
 


