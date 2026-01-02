الإمارات تؤكد أنها أنجزت سحبت قواتها بالكامل من اليمن

وقال مسؤول حكومي إن الإمارات أنهت وجود قواتها المخصصة لمكافحة الإرهاب" في اليمن، مضيفاً أن بلاده "متمسكة بالحوار، وبالتهدئة وبالمسارات التي يدعمها المجتمع الدولي كطريق وحيد للسلام".
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 6.5 يضرب العاصمة المكسيكية
-
انهيار جسر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا
-
المجلس الانتقالي في اليمن يُعلن مقتل سبعة أشخاص في غارات سعودية
-
رئيس الصين يستضيف رئيس كوريا الجنوبية وسط توتر مع اليابان
-
الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 16 غارة على قرى في جنوب لبنان
-
إيران: تدخل واشنطن في مسألة الاحتجاجات الداخلية سيعني نشر الفوضى في المنطقة
-
رئيس "الانتقالي الجنوبي" باليمن يمنع هبوط طائرة الوفد السعودي المتجهة إلى عدن
-
مقتل مستشار حميدتي ومرافقيه بغارة للجيش وسط دارفور