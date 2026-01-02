الإمارات تؤكد أنها أنجزت سحبت قواتها بالكامل من اليمن

07:58 م

الوكيل الإخباري- أكّدت الإمارات الجمعة أنها أنجزت سحب قواتها بالكامل من اليمن، ودعت إلى التهدئة.





وقال مسؤول حكومي إن الإمارات أنهت وجود قواتها المخصصة لمكافحة الإرهاب" في اليمن، مضيفاً أن بلاده "متمسكة بالحوار، وبالتهدئة وبالمسارات التي يدعمها المجتمع الدولي كطريق وحيد للسلام".

