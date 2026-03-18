الإمارات تؤكد تعاملها بفاعلية وجاهزية وطنية عالية مع الهجمات الإيرانية

وأكد تقرير وزعته السفارة الإماراتية في عمان، أن منظومات الدفاع الجوي المتقدمة نجحت في اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ والطائرات المسيّرة، مما أسهم في الحدّ من الخسائر البشرية والمادية.
وأفاد التقرير، بأن أكثر من 2,001 صاروخ وطائرة مسيّرة تم استهدافها من قبل أنظمة الدفاع المتنوعة متعددة الطبقات، التي توفر حماية شاملة للأجواء الإماراتية. وأسفر التصدي لهذه الهجمات عن تسجيل حالتي وفاة و6 إصابات بين القوات الإماراتية، بينما تم رصد 314 صاروخًا باليستيًا و15 صاروخ كروز و1,672 طائرة مسيّرة حتى 17 مارس 2026، مع أضرار محدودة بالممتلكات المدنية.
