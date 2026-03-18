الإمارات تؤكد تعاملها بفاعلية وجاهزية وطنية عالية مع الهجمات الإيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعاملها بفعالية وجاهزية وطنية عالية مع الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت أراضيها خلال الفترة الأخيرة.

وأكد تقرير وزعته السفارة الإماراتية في عمان، أن منظومات الدفاع الجوي المتقدمة نجحت في اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ والطائرات المسيّرة، مما أسهم في الحدّ من الخسائر البشرية والمادية.