الإمارات تتحرى هلال رمضان غدا

الإثنين، 16-02-2026 09:38 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" أن لجنة تحري هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، ستنعقد يوم الثلاثاء في تمام الساعة 6 مساء، وذلك في موقع "قصر الحصن" التاريخي بالعاصمة أبوظبي.اضافة اعلان


وذكر المجلس، في بيان أوردته وكالة "وام" الرسمية للأنباء، أن "انعقاد اللجنة يأتي في إطار الاختصاصات المنوطة بالمجلس في تحري الأهلة وإعلان ثبوتها، وحرصه على توحيد المرجعية في هذا الشأن بما يرسّخ منهجية مؤسسية منضبطة في إثبات دخول الأشهر القمرية، ويعزّز الثقة المجتمعية في إجراءات التحري وإعلان النتائج".

وأوضح المجلس أن "أعمال اللجنة ستُباشر عقب صلاة المغرب، حيث ستُعرض تقارير فرق الرصد الميدانية ونتائج التحري الواردة من المراصد المعتمدة في الدولة، إلى جانب دراسة الشهادات التي قد ترد من مختلف المناطق، وفق الضوابط الشرعية والإجراءات المعتمدة".

ودعا المجلس "أفراد المجتمع إلى تحري الهلال، مساء الثلاثاء، والمشاركة في تسجيل شهاداتهم عبر الرابط الإلكتروني المخصص الذي أعلن عنه في قنوات المجلس الرسمية، تأكيداً على أهمية إحياء سنة الترائي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث المهم"، بحسب البيان.
 
 


