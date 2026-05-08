الجمعة 2026-05-08 10:48 ص

الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية

الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية
الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية
 
الجمعة، 08-05-2026 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، صباح الجمعة، التصدي لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة".

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "إيه.بي.سي نيوز" إن الهجمات التي نُفذت ردًا على إيران ليست سوى "ضربة خفيفة"، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا رغم أخطر تصعيد بين الجانبين منذ بدء الهدنة الشهر الماضي.

وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن ثلاث مدمرات أميركية عبرت مضيق هرمز "بنجاح كبير" تحت النيران، مؤكداً أنها لم تتعرض لأي أضرار، فيما تكبد المهاجمون الإيرانيون "خسائر جسيمة".

كما شدد على أن واشنطن تواصل المفاوضات مع طهران، داعيًا إيران إلى التوصل لاتفاق "بسرعة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وفيات الجمعة 8 - 5 - 2026

الوفيات وفيات الجمعة 8 - 5 - 2026

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية في وسط الصين إلى 37 قتيلا

عربي ودولي ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية في وسط الصين إلى 37 قتيلا

غارة إسرائيلية تستهدف مسعفا في جنوب لبنان

عربي ودولي غارة إسرائيلية تستهدف مسعفا في جنوب لبنان

فقدان 20 متسلقًا بعد ثوران بركان في إندونيسيا

عربي ودولي فقدان 20 متسلقًا بعد ثوران بركان في إندونيسيا

قمة نارية بين الحسين والفيصلي تحدد بطل الدوري الأردني

أخبار محلية قمة نارية بين الحسين والفيصلي تحدد بطل الدوري الأردني

الأعضاء الأوروبيون بمجلس الأمن يعقدون اجتماعاً بشأن الضفة الغربية

عربي ودولي الأعضاء الأوروبيون بمجلس الأمن يعقدون اجتماعاً بشأن الضفة الغربية

الدولار يرتفع مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

أسواق ومال الدولار يرتفع مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران

نجوم النشامى يدعمون النعيمات والقريشي بعد إعلان غيابهما عن كأس العالم

أخبار محلية نجوم النشامى يدعمون النعيمات والقريشي بعد إعلان غيابهما عن كأس العالم



 
 






الأكثر مشاهدة

 