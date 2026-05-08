الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، صباح الجمعة، التصدي لاعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران. اضافة اعلان





وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة".



وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "إيه.بي.سي نيوز" إن الهجمات التي نُفذت ردًا على إيران ليست سوى "ضربة خفيفة"، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا رغم أخطر تصعيد بين الجانبين منذ بدء الهدنة الشهر الماضي.



وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن ثلاث مدمرات أميركية عبرت مضيق هرمز "بنجاح كبير" تحت النيران، مؤكداً أنها لم تتعرض لأي أضرار، فيما تكبد المهاجمون الإيرانيون "خسائر جسيمة".



كما شدد على أن واشنطن تواصل المفاوضات مع طهران، داعيًا إيران إلى التوصل لاتفاق "بسرعة".









