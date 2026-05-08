الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكدت الوزارة أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية مع الصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيّرة".
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة "إيه.بي.سي نيوز" إن الهجمات التي نُفذت ردًا على إيران ليست سوى "ضربة خفيفة"، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا رغم أخطر تصعيد بين الجانبين منذ بدء الهدنة الشهر الماضي.
وأضاف ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن ثلاث مدمرات أميركية عبرت مضيق هرمز "بنجاح كبير" تحت النيران، مؤكداً أنها لم تتعرض لأي أضرار، فيما تكبد المهاجمون الإيرانيون "خسائر جسيمة".
كما شدد على أن واشنطن تواصل المفاوضات مع طهران، داعيًا إيران إلى التوصل لاتفاق "بسرعة".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع عدد ضحايا انفجار مصنع للألعاب النارية في وسط الصين إلى 37 قتيلا
-
غارة إسرائيلية تستهدف مسعفا في جنوب لبنان
-
فقدان 20 متسلقًا بعد ثوران بركان في إندونيسيا
-
الأعضاء الأوروبيون بمجلس الأمن يعقدون اجتماعاً بشأن الضفة الغربية
-
الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الهجمات وترامب يؤكد استمرار وقف إطلاق النار
-
الولايات المتحدة ودول الخليج تضغط في الأمم المتحدة لإدانة إيران
-
استشهاد 12 شخصا بينهم مسعف وطفلان بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
القوات الإيرانية تطلق صواريخ بعد "هجوم" أميركي على ناقلة نفط