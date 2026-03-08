الإمارات تتصدى لـ 1600صاروخ ومسيّرة ايرانية

وشددت دولة الإمارات وفق بيان لوزارة الخارجية ونشرته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد، على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
