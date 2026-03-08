الأحد 2026-03-08 11:10 م

الإمارات تتصدى لـ 1600صاروخ ومسيّرة ايرانية

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج
الإمارات
 
الأحد، 08-03-2026 10:40 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر، والذي شمل إطلاق أكثر من 1660صاروخا باليستيا وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، ما يمثّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لسيادة دولة الإمارات وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

وشددت دولة الإمارات وفق بيان لوزارة الخارجية ونشرته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأحد، على أنها لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 
 


