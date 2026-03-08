الإمارات تتصدى لـ 1600صاروخ ومسيّرة ايرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني الغاشم وغير المبرر، والذي شمل إطلاق أكثر من 1660صاروخا باليستيا وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين، ما يمثّل خرقاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً لسيادة دولة الإمارات وسلامة أراضيها، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها.

