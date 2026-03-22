الإمارات تتصدى لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية

الأحد، 22-03-2026 08:51 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأحد أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية، فيما تواصل طهران شن ضربات انتقامية على دول الخليج في رد على الهجمات الأميركية والإسرائيلية ضدها.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".


وأكدت أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض" هذه الهجمات.


وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

 
 


