الإمارات تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيّرات أطلقت من إيران

وقالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".
وأكدت أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.
