الإمارات تتعامل مع تهديدات صاروخية ومسيّرات أطلقت من إيران

07:20 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، الاثنين، أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجوم صاروخي، فيما تواصل إيران ضرباتها في أنحاء الخليج.





وقالت وزارة الدفاع إن الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".



وأكدت أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.





