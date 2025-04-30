الإمارات تحبط محاولة تهريب عتاد عسكري إلى الجيش السوداني

الوكيل الإخباري- أحبطت أجهزة الأمن في الإمارات محاولة تمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة. اضافة اعلان





وتمكنت أجهزة الأمن الإماراتية من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، من دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



ووفق البيان، جرى ضبط المتهمين أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار "7.62×54" من نوع "جيرانوف" من العتاد العسكري، في أحد المطارات، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.



وأكد النائب العام، في تصريحات ذكرها البيان، أن هذه الواقعة تُشكّل إخلالًا جسيمًا بأمن الإمارات، بجعل أراضيها مسرحًا لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عمّا تنطوي عليه من ارتكاب جرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.



واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستُعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.



وكالات



