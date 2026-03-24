الإمارات تحذر من عواقب المخاطر في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة وا لتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “أدنوك” سلطان الجابر، أن أمن الطاقة ليس مجرد شعار بل يشكل الفارق بين النور والظلام وبين استمرار عمل مرافق الحياة أو توقفها.

وأوضح، أنه عندما يتعرض أمن مضيق هرمز إلى خطر، تزداد التكاليف بصورة يومية على المصانع والمزارع والأُسر في مختلف أنحاء العالم.