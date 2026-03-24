الثلاثاء 2026-03-24 02:38 ص

الإمارات تحذر من عواقب المخاطر في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي

سفير إيران: سمحنا لسفن هندية بعبور مضيق هرمز
مضيق هرمز
 
الثلاثاء، 24-03-2026 01:29 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ “أدنوك” سلطان الجابر، أن أمن الطاقة ليس مجرد شعار بل يشكل الفارق بين النور والظلام وبين استمرار عمل مرافق الحياة أو توقفها.

وأوضح، أنه عندما يتعرض أمن مضيق هرمز إلى خطر، تزداد التكاليف بصورة يومية على المصانع والمزارع والأُسر في مختلف أنحاء العالم.


وقال الجابر في كلمة موجهة إلى “أسبوع سيرا للطاقة” المنعقد في هيوستن الأميركية، إن الأسابيع الأخيرة أكدت ضرورة إبقاء شرايين حياة العالم مفتوحة، وأن “مضيق هرمز واحد من تلك الشرايين، عرضه 21 ميلاً، ويمر عبره 20 مليون برميل يومياً، أي خُمس حاجة العالم اليومية من النفط والغاز، وأكثر من ثلث الأسمدة التي يحتاجها العالم، وما يصل إلى ربع إنتاج العالم من البتروكيماويات، إضافة إلى كميات كبيرة من المعادن التي تحتاجها الصناعات، أي إن قسماً كبيراً من المواد الأساسية اللازمة للاقتصاد العالمي يمر عبر شريان حيوي واحد، ومع ذلك، تظن إيران أن إغلاقه يمثل إستراتيجية مقبولة.

 
 


أحدث الأخبار

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن الثلاثاء

الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 51 مسيّرة في المنطقة الشرقية

عربي ودولي "الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في المنطقة الشرقية

سفير إيران: سمحنا لسفن هندية بعبور مضيق هرمز

عربي ودولي الإمارات تحذر من عواقب المخاطر في مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي

معبر رفح يعود للحياة بعد أكثر من عام ونصف من الإغلاق شبه الكامل

فلسطين إلغاء إجلاء مرضى من غزة عبر رفح بعد تعليق عمل البعثة الأوروبية

علم سوريا.

عربي ودولي قصف صاروخي من العراق يستهدف قاعدة عسكرية شمال شرق سوريا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات واسعة على عدة مناطق في إيران

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أنه عاود قصف بيروت

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن وقطر يبحثان سبل إنهاء التصعيد الخطير في المنطقة وتفعيل الحوار

بريطانيا تستنكر اقتحام إسرائيل لمجمع الأونروا في القدس

عربي ودولي بريطانيا تستدعي السفير الإيراني



 






الأكثر مشاهدة