الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين في طولكرم

وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صحفي، من الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية وإدانة هذه الممارسات ومعاقبة المتسبّبين بها، مع تأكيدها أن أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية ما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق السلام الشامل والعادل، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.
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