الأربعاء 2025-08-06 02:11 ص
 

الإمارات تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى وتحذر من التصعيد

الإمارات تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى وتحذر من التصعيد
الإمارات تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى وتحذر من التصعيد
 
الثلاثاء، 05-08-2025 10:19 م
الوكيل الإخباري- أدانت دولة الإمارات بشدة، الثلاثاء، اقتحام إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي ومستوطنين لباحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، واعتبرته تصعيدًا استفزازيًا وعملاً متطرفًا مرفوضًا.اضافة اعلان


وطالبت وزارة الخارجية، في بيان لها، الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها، وإدانة هذه الممارسات التحريضية، ومحاسبة جميع المتورطين، وخاصة الوزراء والمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

وأكدت دولة الإمارات أن هذه الاعتداءات المتكررة، وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف، تُشكّل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق فحسب، بل تهدد السلم الاجتماعي، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات.

وشددت على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وضمان حماية المقدسات الدينية كافة، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى.

سكاي نيوز
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يهدد بسيطرة الحكومة على العاصمة واشنطن .. ما القصة ؟

ل

منوعات تقرير خفر السواحل حول غرق الغواصة "تيتان" يكشف عن مفاجأة صادمة

ل

أخبار محلية 5428 شكوى عمالية عبر منصة "حماية"

طائرة تدريب واستطلاع - تعبيرية

عربي ودولي الجزائر .. مقتل 4 أشخاص في سقوط طائرة بمطار جيجل

G

أسواق ومال ترامب يستبعد بيسنت من رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

طائرات في سماء غزة _ أرشيف

فلسطين طائرات بريطانية تواصل التحليق فوق غزة .. ما الهدف ؟

ا

عربي ودولي ترامب: أريد سحب الولايات المتحدة من النزاع الأوكراني وهذه ليست حربي

إنزال جوي لمساعدات فوق غزة

عربي ودولي مسؤولون: ترامب يخطط لتولي إدارة الجهود الإنسانية في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة