الإمارات تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر

04:17 م

الوكيل الإخباري- أدانت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. اضافة اعلان





وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.



وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.





