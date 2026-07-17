الإمارات تدين الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت وقطر

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة قطر، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
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