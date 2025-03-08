 
السبت 2025-03-08 04:54 ص
 

الإمارات تدين الهجمات المسلحة على قوات الأمن السورية

شعار الخارجية الإماراتية
شعار الخارجية الإماراتية
 
السبت، 08-03-2025 03:20 ص
الوكيل الإخباري-  أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجمات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في سوريا والتي تستهدف القوات الأمنية.اضافة اعلان


وجددت وزارة الخارجية في بيان لها "التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق".

كما جددت "دعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقوف مجلس التعاون إلى جانب سوريا في جميع الجهود والإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن واستقرار شعبها.

وشدد البديوي على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الـ163، من إدانة لجميع أعمال العنف التي تستهدف زعزعة استقرار سوريا، وتأكيد موقف مجلس التعاون الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت دوافعها وأسبابها.

وأعرب، عن تطلعاته بأن يسود الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا، في ظل سيادة القانون والعدالة، وتحقيق آمال الشعب السوري في مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.

سكاي نيوز
 
 
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