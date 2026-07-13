الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها.
وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، متمنية الشفاء العاجل للمصاب.
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