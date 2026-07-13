الإثنين 2026-07-13 12:52 ص

الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت

الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت
الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت
 
الإثنين، 13-07-2026 12:24 ص
الوكيل الإخباري-   أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم العدواني على دولة الكويت بطائرات مسيّرة، والذي استهدف ثلاثة مراكز حدودية برية، وإحدى منصات الحفر البحري التابعة لشركة نفط الكويت، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، وإصابة أحد العاملين.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، متمنية الشفاء العاجل للمصاب.
 
 


gnews

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