الإمارات تدين بشدة استهداف قاعدة العديد في قطر

وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا اليوم الاثنين أكدت فيه رفض بلادها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر، ويقوض استقرار المنطقة، معبرة عن تضامنها الكامل مع قطر ودعمها الثابت لكل ما يحمي أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وشددت على أهمية وقف التصعيد العسكري فورًا، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية قد يقوّض الأمن الإقليمي ويدخل المنطقة في مسارات خطيرة قد تكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.
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