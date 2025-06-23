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الإمارات تدين بشدة استهداف قاعدة العديد في قطر

الإمارات تدين بشدة استهداف قاعدة العديد في قطر
علم الإمارات
 
الإثنين، 23-06-2025 09:57 م

الوكيل الإخباري-    أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر ولمجالها الجوي، ومخالفًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا اليوم الاثنين أكدت فيه رفض بلادها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر، ويقوض استقرار المنطقة، معبرة عن تضامنها الكامل مع قطر ودعمها الثابت لكل ما يحمي أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.


وشددت على أهمية وقف التصعيد العسكري فورًا، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية قد يقوّض الأمن الإقليمي ويدخل المنطقة في مسارات خطيرة قد تكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.

 
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