الإمارات تدين بشدة استهداف قاعدة العديد في قطر

الوكيل الإخباري- أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي نفذه الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر ولمجالها الجوي، ومخالفًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

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وأصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانًا اليوم الاثنين أكدت فيه رفض بلادها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة قطر، ويقوض استقرار المنطقة، معبرة عن تضامنها الكامل مع قطر ودعمها الثابت لكل ما يحمي أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.