الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكا صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
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