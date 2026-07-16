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الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

الإمارات تدين الهجوم العدواني على مراكز حدودية في الكويت
الإمارات
 
الخميس، 16-07-2026 03:14 م
الوكيل الإخباري-   أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكا صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
 
 


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