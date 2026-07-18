الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

الوكيل الإخباري- أدانت الإمارات العربية المتحدة، السبت، بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

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