الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.
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