الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الخميس، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث، وتهديدا لأمنها واستقرارها مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
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