الخميس 2026-06-11 02:43 م

الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن

الإمارات تنصح بعدم سفر مواطنيها إلى 3 دول إفريقية
الإمارات
 
الخميس، 11-06-2026 02:22 م

الوكيل الإخباري-   ‏ أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الخميس، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث، وتهديدا لأمنها واستقرارها مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.

 
 


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