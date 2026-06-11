الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية في البحرين والكويت والأردن

الوكيل الإخباري- ‏ أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.

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