الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- أدانت الإمارات تصريحات وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.

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وأعربت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان لها عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.