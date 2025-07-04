الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
الجمعة، 04-07-2025
03:01 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/736758
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الوكيل الإخباري-
أدانت الإمارات تصريحات وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.
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وأعربت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان لها عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.