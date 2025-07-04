الجمعة 2025-07-04 04:23 ص
 

الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

علم الامارات
علم الامارات
 
الجمعة، 04-07-2025 03:01 ص

الوكيل الإخباري-   أدانت الإمارات تصريحات وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه التصريحات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية.

اضافة اعلان

 

وأعربت وزارة الخارجية الاماراتية في بيان لها عن رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.

 

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مدينة جنين

فلسطين قوات الاحتلال تحاصر منزلاً في مدينة جنين

علما الولايات المتحدة وايران

عربي ودولي واشنطن تفرض عقوبات جديدة على تجارة النفط الإيراني وحزب الله

تعبيرية

منوعات رسالة من 3 أحرف تهبط بطائرة أمريكية اضطراريا!

علم الامارات

عربي ودولي الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

حماس

فلسطين حماس: نجري مشاورات مع الفصائل بشأن عرض وقف النار الجديد وسنعلن موقفنا الرسمي قريبا

ارشيفية

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مدينتي قلقيلية ونابلس

علم سوريا

عربي ودولي روبيو يتعهد بمراجعة تصنيفات الإرهاب في اتصال مع الشيباني

6 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين بخان يونس

فلسطين 6 شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين بخان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة