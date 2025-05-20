الإمارات تدين قصف مستشفى حمد في غزة

واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الثلاثاء، القصف للمستشفى محذرة من الاعتداءات المستمرة، والتصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي يهدد بزيادة عدد الضحايا ويفاقم المأساة الإنسانية الكارثية في القطاع.
وأكدت وزارة الخارجية رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، داعية إلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وألا يكونوا هدفاً للصراع.
وشددت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.
وطالبت المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يُسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
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