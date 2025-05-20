الثلاثاء 2025-05-20 08:32 م
 

الإمارات تدين قصف مستشفى حمد في غزة

دولة الإمارات العربية المتحدة
دولة الإمارات العربية المتحدة
 
الثلاثاء، 20-05-2025 08:04 م

الوكيل الإخباري-    دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة القصف الإسرائيلي على مستشفى حمد للأطراف الصناعية في قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء، معتبرة أن القصف الإسرائيلي يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

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واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان اليوم الثلاثاء، القصف للمستشفى محذرة من الاعتداءات المستمرة، والتصعيد العسكري الإسرائيلي، الذي يهدد بزيادة عدد الضحايا ويفاقم المأساة الإنسانية الكارثية في القطاع.


وأكدت وزارة الخارجية رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، داعية إلى ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وألا يكونوا هدفاً للصراع.


وشددت على أن الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.


وطالبت المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد أفق سياسي جاد يُسهم في تحقيق السلام الشامل على أساس حل الدولتين ويحقق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولة مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

 
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