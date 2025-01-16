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الإمارات ترحب بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

علم الإمارات
علم الإمارات
الخميس، 16-01-2025 12:47 ص

الوكيل الإخباري-    رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن والأسرى.

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وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في بيان اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يمهد الاتفاق الذي جرى بجهود من قطر ومصر وأميركا، الطريق لإنهاء المعاناة، ويمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ويضع حداً للأزمة والأوضاع المأساوية في القطاع.


وشدد آل نهيان على ضرورة أن يلتزم الطرفان بما تم التوصل إليه من توافقات والتزامات في سبيل إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، مجددا التأكيد على موقف الإمارات الداعي إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل ومستدام والسماح بتدفقها بكل السبل وبلا عوائق؛ لإنهاء الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها المدنيون منذ أكثر من 15 شهراً.

 
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