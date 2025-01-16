الإمارات ترحب بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- رحبت الإمارات العربية المتحدة بإعلان الاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن والأسرى.

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وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في بيان اليوم الأربعاء، عن أمله في أن يمهد الاتفاق الذي جرى بجهود من قطر ومصر وأميركا، الطريق لإنهاء المعاناة، ويمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح، ويضع حداً للأزمة والأوضاع المأساوية في القطاع.