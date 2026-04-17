الأحد 2026-04-19 12:44 ص

الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت مع 4 صواريخ و26 مسيّرة
الإمارات
 
الجمعة، 17-04-2026 12:11 ص

الوكيل الإخباري-   رحبت دولة الإمارات ‏العربية المتحدة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مثمنة الجهود الأمريكية في هذا الصدد.

اضافة اعلان


وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الخميس عن أملها في أن يشكّل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي، مؤكدةً أهمية مواصلة التنسيق الدولي الفاعل لمنع المزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

عربي ودولي جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منازل في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

أخبار محلية أنشطة تنموية في عدد من المحافظات

عربي ودولي إيران تعلن ارتفاع حصيلة الحرب إلى نحو 3500 قتيل

أخبار محلية وفاة وخمس إصابات في حادث تصادم بين مركبتين

عربي ودولي أكسيوس: الحرب على إيران قد تستأنف في حال عدم التوصل لاتفاق

عربي ودولي مقتل جندي إسرائيلي في جنوب لبنان

عربي ودولي إيران تصدر تحذيراً جديداً بشأن حركة السفن قرب مضيق هرمز

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا



 
 






الأكثر مشاهدة

 