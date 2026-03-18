الإمارات ترسل شحنة أدوية طارئة إلى غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية وفي إطار عملية (الفارس الشهم 3) بتكلفة 7ر2 مليون درهم (736 ألف دولار) في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

