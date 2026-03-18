الإمارات ترسل شحنة أدوية طارئة إلى غزة

الأربعاء، 18-03-2026 12:27 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية والإغاثية وفي إطار عملية (الفارس الشهم 3) بتكلفة 7ر2 مليون درهم (736 ألف دولار) في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات تضم الشحنة المرسلة، الثلاثاء، من أبوظبي مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية التي جرى تجهيزها بشكل عاجل لتلبية الاحتياجات الصحية الملحّة، بما يسهم في دعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والمصابين

 
 


