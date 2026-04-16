الخميس 2026-04-16 01:19 ص

الإمارات تستدعي القائم بالأعمال العراقي إزاء هجمات انطلقت من بلاده

الإمارات تقول إن أنظمة الدفاع الجوي تعترض الصواريخ والطائرات المسيّرة
الخميس، 16-04-2026 01:01 ص

الوكيل الإخباري-   استدعت وزارة الخارجية الإماراتية، الأربعاء، القائم بأعمال سفارة العراقية لدى دولة الإمارات، عمر عبدالمجيد حميد العبيدي، وسلّمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإمارتية (وام)، أبلغت الخارجية الإماراتية القائم القائم بأعمال سفارة العراقية إدانة واستنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق لاستمرار الاعتداءات "الإرهابية" الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، وذلك رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، حيث استهدفت هذه الاعتداءات الغاشمة عدداّ من المنشآت الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

 
 


