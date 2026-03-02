الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

الوكيل الإخباري- استدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير الإيراني لدى دولة الإمارات، رضا عامري وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته إدانة الدولة واحتجاجها بأشد العبارات على الهجمات الإرهابية الإيرانية.

وأكدت أن استهداف أراضيها يُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتهديدا لأمنها الوطني وانتهاكا واضحا لجميع المواثيق والقرارات الدولية والأعراف.



وعبر وزير دولة خليفة شاهين المرر، خلال استدعاء السفير الإيراني، عن رفض دولة الإمارات القاطع لأي مبررات أو أعذار صدرت من جانب الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني الذي استهدف مواقع مدنية بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية وعرضت مدنيين للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح والذي أكدت فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران.