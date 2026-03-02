الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

وأكدت أن استهداف أراضيها يُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتهديدا لأمنها الوطني وانتهاكا واضحا لجميع المواثيق والقرارات الدولية والأعراف.
وعبر وزير دولة خليفة شاهين المرر، خلال استدعاء السفير الإيراني، عن رفض دولة الإمارات القاطع لأي مبررات أو أعذار صدرت من جانب الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني الذي استهدف مواقع مدنية بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية وعرضت مدنيين للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح والذي أكدت فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران.
وشدد على أن هذه الاعتداءات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، كما تقوض مسار خفض التصعيد والحلول السلمية التي تبنتها دولة الإمارات تجاه إيران، محذرا من تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية والتي سيكون لها تأثير مباشر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.
-
أخبار متعلقة
-
إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم
-
تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته
-
سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح
-
تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين
-
شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج
-
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها
-
جيش الاحتلال: حزب الله اختار إيران على حساب لبنان وسيدفع ثمنًا باهظًا
-
مسؤول إيراني يعلن إخراج قاعدة أمريكية بالكويت عن الخدمة