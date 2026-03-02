الإثنين 2026-03-02 11:29 ص

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج
علم الامارات
 
الإثنين، 02-03-2026 09:14 ص

الوكيل الإخباري-    استدعت وزارة الخارجية الإماراتية السفير الإيراني لدى دولة الإمارات، رضا عامري وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وأبلغته إدانة الدولة واحتجاجها بأشد العبارات على الهجمات الإرهابية الإيرانية.

اضافة اعلان


وأكدت أن استهداف أراضيها يُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادتها وتهديدا لأمنها الوطني وانتهاكا واضحا لجميع المواثيق والقرارات الدولية والأعراف.


وعبر وزير دولة خليفة شاهين المرر، خلال استدعاء السفير الإيراني، عن رفض دولة الإمارات القاطع لأي مبررات أو أعذار صدرت من جانب الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني الذي استهدف مواقع مدنية بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية وعرضت مدنيين للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول دون الأخذ بالاعتبار موقف دولة الإمارات الواضح والذي أكدت فيه عدم السماح باستخدام أراضيها في أية عملية عسكرية تجاه إيران.


وشدد على أن هذه الاعتداءات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار وميثاق الأمم المتحدة، كما تقوض مسار خفض التصعيد والحلول السلمية التي تبنتها دولة الإمارات تجاه إيران، محذرا من تداعيات خطيرة على العلاقات الثنائية والتي سيكون لها تأثير مباشر على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

عربي ودولي الاحتلال الإسرائيلي يدرس اجتياح لبنان برياً

إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

عربي ودولي إغلاق مصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية بعد تعرضها لهجوم

تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

عربي ودولي تهديد مباشر من الاستخبارات الإيرانية لترامب وعائلته

أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

طب وصحة أطعمة يومية تسرع تآكل مينا الأسنان

سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

عربي ودولي سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت ووزارة الدفاع الكويتية توضح

ذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق محلياً بارتفاع ناري الإثنين

تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

عربي ودولي تحطم مقاتلة أميركية في سماء الكويت ونجاة الطيارين

شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج

عربي ودولي شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج



 






الأكثر مشاهدة