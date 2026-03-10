الثلاثاء 2026-03-10 03:17 ص

الإمارات تستنكر هجوما بمسيرات على قنصليتها في أربيل بالعراق

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج
الإمارات
 
الثلاثاء، 10-03-2026 01:46 ص

الوكيل الإخباري-   استنكرت وزارة الخارجية الإماراتية هجوما بطائرات مسيرة استهدف قنصليتها في أربيل بإقليم كردستان العراق.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم شبه المستقل أعلن مساء الاثنين إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في أربيل، سقطت شظايا إحداها قرب القنصلية الإماراتية، دون وقوع إصابات.

 
 


