الإمارات تستنكر هجوما بمسيرات على قنصليتها في أربيل بالعراق

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم شبه المستقل أعلن مساء الاثنين إسقاط ثلاث طائرات مسيرة في أربيل، سقطت شظايا إحداها قرب القنصلية الإماراتية، دون وقوع إصابات.
