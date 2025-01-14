الإمارات تطلق أول منشأة لتوفير الطاقة المتجددة دون انقطاع

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات إنشاء أول منشأة للطاقة المتجددة في العالم، قادرة على إنتاج واحد جيجا واط من الطاقة النظيفة دون انقطاع.

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جاء ذلك خلال افتتاح أسبوع أبو ظبي للاستدامة في نسخته السابعة عشرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الثلاثاء، برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، إن المشروع يجمع بين 5.2 جيجا واط من الطاقة الشمسية و 19 جيجا واط من ساعات تخزين البطاريات لإنتاج 1 جيجا واط من الطاقة المتجددة الأساسية المستمرة.



وينعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام تحت عنوان "تكامل القطاعات لمستقبل مستدام" بحضور قادة عالميين وخبراء ومختصين في مجالات الاستدامة.



ويتضمن الأسبوع مجموعة من الفعاليات أهمها، الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وملتقى المركز العالمي لتمويل المناخ، وقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، وقمة الهيدروجين الأخضر، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، بالإضافة الى منتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة بمشاركة 3500 شاب وشابة.



وجرى خلال الافتتاح توزيع جائزة زايد للاستدامة على مستحقيها، وهي جائزة عالمية أطلقتها دولة الإمارات منذ عام 2008 لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة.

