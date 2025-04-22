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الإمارات تطلق مركز بيانات بكلفة 545 مليون دولار

الامارات
علم الامارات
 
الثلاثاء، 22-04-2025 10:50 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الإمارات العربية المتحدة إطلاق مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق في دولة الإمارات بتكلفة تُقدر بنحو ملياري درهم تعادل 545 مليون دولار.

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وأفادت شركة "دو" للاتصالات اليوم الثلاثاء خلال أعمال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" أن مركز البيانات ستزيد سعته وقدرته الاستيعابية تدريجياً وعبر مراحل عدة، موضحة أن شركة "مايكروسوفت" العالمية ستكون المُستفيد الرئيسي من المركز، عبر استخدام جزء من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها لتشغيل خدماتها السحابية.


وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن المركز الجديد سيشكل إضافة مميزة للبنية التحتية الرقمية المتطورة في دولة الإمارات لتكون الأفضل دائماً في تبني ودعم أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات الرقمية.

 
gnews

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