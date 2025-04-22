الإمارات تطلق مركز بيانات بكلفة 545 مليون دولار

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات العربية المتحدة إطلاق مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق في دولة الإمارات بتكلفة تُقدر بنحو ملياري درهم تعادل 545 مليون دولار.

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وأفادت شركة "دو" للاتصالات اليوم الثلاثاء خلال أعمال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي" أن مركز البيانات ستزيد سعته وقدرته الاستيعابية تدريجياً وعبر مراحل عدة، موضحة أن شركة "مايكروسوفت" العالمية ستكون المُستفيد الرئيسي من المركز، عبر استخدام جزء من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها لتشغيل خدماتها السحابية.