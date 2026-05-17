الإمارات تعتبر الهجوم بالمسيّرة قرب المحطة النووية "تصعيدا خطيرا"

الوكيل الإخباري- أدانت الإمارات العربية المتحدة بشدة "الاعتداء الإرهابي الغادر" بمسيّرة قرب محطة براكة للطاقة النووية، معتبرة أنه "تصعيد خطير" تحتفظ في مواجهته بـ"كامل حقوقها السيادية".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "هذه الاعتداءات تُمثل تصعيدا خطيرا، وتعديا مرفوضا وتهديدا مباشرا لأمن الدولة"، مشددة على رفض استهداف المواقع الحيوية والمدنية و"ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورا بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية".