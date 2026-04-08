الإمارات تعترض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 08-04-2026 03:55 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لـ17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيّرة انطلقت من إيران، أسفرت عن وقوع ثلاث إصابات بسيطة.

وأوضحت الوزارة، بحسب وكالة أنباء الإمارات، أن هذه الحوادث تأتي ضمن سلسلة الاعتداءات الإيرانية التي بدأت في شباط الماضي، حيث تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية منذ ذلك الحين مع 537 صاروخاً باليستياً و26 صاروخاً جوالاً و2256 طائرة مسيّرة، ما أسفر عن 224 إصابة من جنسيات متعددة.

 
 


gnews

