الإمارات تعترض صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تصدت لـ17 صاروخاً باليستياً و35 طائرة مسيّرة انطلقت من إيران، أسفرت عن وقوع ثلاث إصابات بسيطة.

