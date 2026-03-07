الإمارات تعترض 1229 طائرة مسيرة إيرانية منذ بداية الحرب

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أوضحت الوزارة، في بيان، أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني تم رصد 221 صاروخا باليستيا، دمرت منها 205 صواريخ، وسقط 14 صاروخا في مياه البحر، بينما سقط صاروخان على الأراضي الإماراتية، إضافة إلى رصد 1305 طائرات مسيرة، واعترضت 1229 منها، وسقطت 76 طائرة مسيرة داخل الدولة، بالإضافة إلى تدمير 8 صواريخ جوالة.
