الإمارات تعترض 1229 طائرة مسيرة إيرانية منذ بداية الحرب

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية رصدت 16 صاروخا إيرانيا باليستيا دمرت 15 منها، بينما سقط صاروخ في البحر، كما رصدت 121 طائرة مسيرة واعترضت 119 منها، وسقطت مسيرتان على أراضي الدولة.

