السبت 2026-03-07 07:55 م

الإمارات تعترض 1229 طائرة مسيرة إيرانية منذ بداية الحرب

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج
الإمارات
 
السبت، 07-03-2026 06:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية رصدت 16 صاروخا إيرانيا باليستيا دمرت 15 منها، بينما سقط صاروخ في البحر، كما رصدت 121 طائرة مسيرة واعترضت 119 منها، وسقطت مسيرتان على أراضي الدولة.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة أنباء الإمارات، أوضحت الوزارة، في بيان، أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني تم رصد 221 صاروخا باليستيا، دمرت منها 205 صواريخ، وسقط 14 صاروخا في مياه البحر، بينما سقط صاروخان على الأراضي الإماراتية، إضافة إلى رصد 1305 طائرات مسيرة، واعترضت 1229 منها، وسقطت 76 طائرة مسيرة داخل الدولة، بالإضافة إلى تدمير 8 صواريخ جوالة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص مستوطنين في الخليل

اليونيفيل

عربي ودولي الخارجية اللبنانية تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عربي ودولي بن زايد: لسنا فريسة سهلة والإمارات ستحمي جميع من على أرضها

المنامة

عربي ودولي سماع دوي انفجارات قوية في المنامة

وزارة الخارجية الأميركية

عربي ودولي واشنطن: إجلاء آلاف الأميركيين من الشرق الأوسط منذ الأسبوع الماضي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: كوبا تتفاوض معي ومع روبيو بشأن اتفاق

مؤسسة التدريب المهني تفتح باب التسجيل الإلكتروني للعام التدريبي 2026–2027

أخبار محلية "التدريب المهني" بمناسبة يوم المرأة: ملتزمون بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات تعترض 1229 طائرة مسيرة إيرانية منذ بداية الحرب



 






الأكثر مشاهدة