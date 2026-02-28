الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام

11:53 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية عن قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلّم عن بُعد، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026 وحتى الأربعاء الموافق 4 مارس 2026، للطلبة والكادر التربوي والإداري في جميع المدارس الحكومية والخاصة والجامعات على مستوى الدولة، على أن يتم إعادة تقييم الوضع الراهن خلال أيام الأسبوع في حال استدعت الحاجة إلى تمديد المدة. اضافة اعلان







