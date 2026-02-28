الأحد 2026-03-01 12:20 ص

الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام

الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام
الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام
 
السبت، 28-02-2026 11:53 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية عن قرار تحويل الدراسة إلى نظام التعلّم عن بُعد، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 2 مارس 2026 وحتى الأربعاء الموافق 4 مارس 2026، للطلبة والكادر التربوي والإداري في جميع المدارس الحكومية والخاصة والجامعات على مستوى الدولة، على أن يتم إعادة تقييم الوضع الراهن خلال أيام الأسبوع في حال استدعت الحاجة إلى تمديد المدة. اضافة اعلان
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أول تعليق من ترامب على تقارير "مقتل المرشد"

عربي ودولي أول تعليق من ترامب على تقارير "مقتل المرشد"

الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام

عربي ودولي الإمارات تعتمد التعلّم عن بُعد في المدارس والجامعات لثلاثة أيام

المومني: الأردن جاهز للتعامل مع أي تحديات إقليمية

أخبار محلية المومني: الأردن جاهز للتعامل مع أي تحديات إقليمية

رويترز: إسرائيل تغلق حقولها الموردة للغاز الى مصر

عربي ودولي رويترز: إسرائيل تغلق حقولها الموردة للغاز الى مصر

الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وصقيع متوقع حتى الأربعاء

الطقس الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وصقيع متوقع حتى الأربعاء

إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني

أخبار محلية إحباط محاولة اختراق سيبراني استهدفت موقع معهد الإعلام الأردني

وزير السياحة يعلن تشكيل فريق طوارئ لمتابعة التطورات الإقليمية

أخبار محلية وزير السياحة يعلن تشكيل فريق طوارئ لمتابعة التطورات الإقليمية

"التعليم العالي": قرار تعليق دوام الجامعات متروك لرؤسائها

أخبار محلية "التعليم العالي": قرار تعليق دوام الجامعات متروك لرؤسائها



 






الأكثر مشاهدة