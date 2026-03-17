الإمارات تعلق العمليات في حقل شاه للغاز عقب هجوم بمسيرة

وأفاد المكتبان الإعلاميان المحليان بأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات في الواقعتين.
من ناحية أخرى، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الثلاثاء إن مقذوفا مجهولا أصاب ناقلة على بعد 23 ميلا بحريا شرقي الفجيرة، مما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة.
وأدى الهجوم الذي وقع أمس الاثنين على حقل شاه - الذي يبعد 180 كيلومترا جنوب غربي أبوظبي ويعد أحد أكبر حقول الغاز الحامض في العالم - إلى تعرض قطاع الطاقة في الإمارات لمزيد من الاضطرابات.
وذكر مصدران لرويترز أن إنتاج الإمارات اليومي من النفط انخفض بأكثر من النصف منذ اندلاع الصراع والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي أجبر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على خفض الإنتاج على نطاق واسع.
وجرى تعليق عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة الإماراتي، وهو ميناء تصدير رئيسي، مرتين خلال الأيام القليلة الماضية عقب هجومين منفصلين بطائرات مسيرة. وأشار المصدران إلى استئناف بعض عمليات تحميل النفط في الميناء.
