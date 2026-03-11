الأربعاء 2026-03-11 08:30 ص

الإمارات تعلن أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات بصواريخ ومسيّرات قادمة من إيران

علم الإمارات
علم الإمارات
 
الأربعاء، 11-03-2026 07:32 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت الإمارات الأربعاء أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها عملت على اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران، وذلك عقب إعلان طهران عن إطلاق دفعة صاروخية جديدة.اضافة اعلان


وقال بيان صادر عن الوزارة نشر على منصة إكس إن "الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، مشيرة إلى أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية والمقاتلات للطائرات المسيّرة".

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

وكالة الطاقة الدولية

أسواق ومال الطاقة الدولية تعتزم طرح أكبر كمية احتياطيات نفطية لخفض الأسعار

ارتفع سعر الذهب الأربعاء مع تراجع أسعار النفط الذي هدأ من مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي. وصعد سعر الذه

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

https://www.hala.jo/%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b0%d9%8a%d8%b9/

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

مضيق هرمز

عربي ودولي مسؤولون أمريكيون: إيران زرعت أقل من 10 ألغام في مضيق هرمز

مبنى مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يناقش جدول أعمال الجلسة 19 من الدورة العادية الثانية

علما إيران وروسيا

عربي ودولي موسكو تتجنب التعليق على أنباء بشأن تحذيرها من مشاركة معلومات استخباراتية مع إيران

علم الإمارات

عربي ودولي الإمارات تعلن أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات بصواريخ ومسيّرات قادمة من إيران

تصاعد الدخان من غارة جوية إيرانية في المنطقة التي تقع فيها السفارة الأميركية بمدينة الكويت

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يعلن عن استهداف قاعدة أميركية في الكويت



 






الأكثر مشاهدة