الإمارات تعلن أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداءات بصواريخ ومسيّرات قادمة من إيران

07:32 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات الأربعاء أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها عملت على اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران، وذلك عقب إعلان طهران عن إطلاق دفعة صاروخية جديدة. اضافة اعلان





وقال بيان صادر عن الوزارة نشر على منصة إكس إن "الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران"، مشيرة إلى أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية والمقاتلات للطائرات المسيّرة".



وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.





