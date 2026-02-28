الإمارات تعلن إغلاقا مؤقتا وجزئيا لمجالها الجوي

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذا القرار جاء بناء على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية محليا ودوليا، مشددة على أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية لدولة الإمارات تعتبر أولوية قصوى.
كما أوضحت أنها ستستمر في إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها.
وجددت الهيئة دعوتها للمسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لمتابعة آخر المستجدات بشأن جداول الرحلات، مؤكدة بأنه سيتم توفير الإسكان والإعاشة اللازمة للمسافرين من قبل شركات الطيران والجهات المحلية في البلاد.
وشددت الهيئة على أن سلامة المسافرين وأطقم الطائرات تظل على رأس أولوياتها، مؤكدة التزامها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة، ومثمنة تعاون الجميع وتفهمهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
