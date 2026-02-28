الإمارات تعلن إغلاقا مؤقتا وجزئيا لمجالها الجوي

الوكيل الإخباري- أعلنت دولة الإمارات، السبت، إغلاقا مؤقتا وجزئيا لمجالها الجوي، كإجراء احترازي استثنائي يهدف إلى تأمين سلامة الرحلات الجوية والطواقم وحماية أراضي الدولة، في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة.



وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذا القرار جاء بناء على تقييم شامل ودقيق للمخاطر الأمنية والتشغيلية، وبالتنسيق التام مع الجهات المعنية محليا ودوليا، مشددة على أن سلامة الأجواء والسيادة الجوية لدولة الإمارات تعتبر أولوية قصوى.

كما أوضحت أنها ستستمر في إطلاع الجهات المعنية والجمهور على أي مستجدات فور حدوثها.



وجددت الهيئة دعوتها للمسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران لمتابعة آخر المستجدات بشأن جداول الرحلات، مؤكدة بأنه سيتم توفير الإسكان والإعاشة اللازمة للمسافرين من قبل شركات الطيران والجهات المحلية في البلاد.