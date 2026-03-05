الخميس 2026-03-05 09:49 م

الإمارات تعلن اعتراض 6 صواريخ باليستية و125 طائرة مسيرة

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية رصدت اليوم الخميس 7 صواريخ باليستية حيث تم التعامل وتدمير 6 صواريخ باليستية فيما سقط صاروخ واحد داخل أراضي الدولة كما رصدت 131 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 125 طائرة مسيرة، بينما سقطت 6 في أراضي الدولة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات إنه منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تم رصد 196 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 181 صاروخا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، واثنان على أراضي الدولة كما تم رصد 1072 مسيرة إيرانية واعتراض 1001 منها، فيما وقعت 71 مسيرة داخل أراضي الدولة، كما تم ايضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.


وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

 
 


