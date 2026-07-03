الإمارات تعلن التصدي لهجمات إلكترونية استهدفت القطاع المالي

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات، الجمعة، نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي.

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وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، رصد مجلس الأمن السيبراني الهجمات وتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، ما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.