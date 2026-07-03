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الإمارات تعلن التصدي لهجمات إلكترونية استهدفت القطاع المالي

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الإمارات
 
الجمعة، 03-07-2026 01:07 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الإمارات، الجمعة، نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي.

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وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، رصد مجلس الأمن السيبراني الهجمات وتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، ما أسهم في احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.


وأوضحت الوكالة أن الهجمات تضمنت محاولات لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية، وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، ومحاولات لاستغلال ثغرات أمنية ونشر برمجيات خبيثة، إلى جانب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها، الأمر الذي يعكس التطور المستمر في طبيعة التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاع المالي على مستوى العالم.

 
 


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