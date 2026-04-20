الإثنين 2026-04-20 05:51 م

الإمارات تعلن تفكيك "تنظيم إرهابي" مرتبط بإيران والقبض على عناصره

الإثنين، 20-04-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي، الاثنين، تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره - لتورطهم في نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية وتخريبية ممنهجة على أراضي الدولة، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأضافت الوكالة أن التحقيات مع أعضاء التنظيم كشفت ارتباطه بـ"ولاية الفقيه" في إيران.


وأشارت إلى التحقيقات أظهرت أيضا تبني أعضاء التنظيم أيديولوجيات وأفكارا إرهابية متطرفة تهدد الأمن الداخلي، حيث قاموا بتنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية، وفق مخطط منسق مع جهات خارجية بهدف الوصول إلى مواقع حساسة.


وأوضحت أنه ووفقا لعمليات الرصد والتحقيقات اللاحقة، فقد قام أعضاء التنظيم بعقد اجتماعات سرية داخل الدولة وخارجها مع عناصر إرهابية وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح ولاءات خارجية للتحريض على سياسة الدولة الخارجية والإجراءات الداخلية، ومحاولة إظهار الدولة بمظهر سلبي، علاوة على القيام بجمع أموال بطريقة غير رسمية ونقلها إلى جهات خارجية مشبوهة.


وبينت الوكالة أن التهم المسندة لأعضاء التنظيم تتضمن تأسيس وإنشاء تنظيم سري و إدارة التنظيم على ساحة الدولة والتوقيع على بيعة وولاءات خارجية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

 
 


