الجمعة 2026-03-20 06:01 ص

الإمارات تعلن تفكيك شبكة إرهابية

الإمارات تقول إن أنظمة الدفاع الجوي تعترض الصواريخ والطائرات المسيّرة
الإمارات
 
الجمعة، 20-03-2026 02:08 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن جهاز أمن الدولة الإماراتي عن تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران والقبض على عناصرها، تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت وفق خطة إستراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.


وأكد جهاز أمن الدولة أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمريه ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.

 
 


