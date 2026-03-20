الإمارات تعلن تفكيك شبكة إرهابية

وأوضح الجهاز أن هذه الشبكة قامت وفق خطة إستراتيجية معدة مسبقاً مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن.
وأكد جهاز أمن الدولة أن أي محاولة لاستغلال الاقتصاد الوطني أو المؤسسات المدنية لأغراض إرهابية أو تآمريه ستواجه بحزم وقوة، ولن يسمح بأي تدخل خارجي يهدد أمن الدولة أو استقرارها، مهما كان مصدره أو غطاؤه.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يقول إنه لن ينشر قوات في إيران
-
الأميركيون يعتقدون أن ترامب سيرسل قوات إلى إيران
-
وزير الخارجية الفرنسي يزور إسرائيل الجمعة
-
السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري
-
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف استهداف منشآت الطاقة في الشرق الأوسط
-
البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة
-
روسيا سترسل محطة طاقة نووية إلى القمر
-
غوتيريش: جيران إيران لم يكونوا أطرافا في الصراع