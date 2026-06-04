الإمارات تعلن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس إيبولا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة أنه "لا توجد في الدولة أي حالات إصابة بفيروس إيبولا، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات الصحية العالمية وفق أعلى مستويات الجاهزية والترصد الصحي".

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