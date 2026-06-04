الخميس 2026-06-04 01:22 ص

الإمارات تعلن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس إيبولا

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الإمارات
 
الخميس، 04-06-2026 01:02 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة أنه "لا توجد في الدولة أي حالات إصابة بفيروس إيبولا، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات الصحية العالمية وفق أعلى مستويات الجاهزية والترصد الصحي".

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وأشارت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، إلى أن "الدولة تواصل الحفاظ على مستويات متقدمة من الجاهزية الصحية"، موضحة أن الجهات المعنية في الدولة تواصل التنسيق الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية الدولية ذات الصلة بشأن مسافر كان في زيارة لدولة الإمارات، حيث تم الإعلان عن إصابته بعد مغادرته الدولة ووصوله إلى أوغندا بأيام ولم تسجل أي من الجهات الصحية في الدولة مراجعته لأي منشأة صحية خلال فترة تواجده في دولة الإمارات.

 
 


gnews

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