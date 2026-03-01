الأحد 2026-03-01 11:46 م

الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير

الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا
الإمارات
 
الأحد، 01-03-2026 11:17 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الإمارات إغلاق سفارتها وسحب سفيرها وأعضاء بعثتها الدبلوماسية في إيران كافة، وذلك على خلفية "الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة".

اضافة اعلان

 

وفي بيان، اعتبرت الخارجية الإماراتية الاعتداءات الإيرانية "هجمات عدوانية طاولت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزلاً للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".


وأضافت الخارجية الإماراتية أن "هذا القرار يأتي تجسيداً لموقف الدولة الثابت والحازم في رفض أي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، وفي ظل استمرار النهج العدواني والاستفزازي الذي يقوض فرص التهدئة ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأمن الطاقة، واستقرار الاقتصاد العالمي".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية لـ "الوكيل" : لا تعطيل لدوام المدارس الاثنين

أعلام فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

عربي ودولي بيان مشترك لبرلين وباريس ولندن: مستعدون لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية

الإمارات: أنهينا ما تبقّى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتنا

عربي ودولي الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام ينفي سقوط شظايا مشتعلة على منزل بالزرقاء

مقر البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون يعلن تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني

ز

شؤون برلمانية مصدر نيابي يرجح مناقشة مجلس النواب معدل قانون الضمان الأربعاء المقبل

الأمير محمد بن سلمان

عربي ودولي ولي العهد السعودي يعطي الضوء الأخضر للجيش للرد على هجمات إيران

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك: الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة



 






الأكثر مشاهدة