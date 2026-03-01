الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب السفير

الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات إغلاق سفارتها وسحب سفيرها وأعضاء بعثتها الدبلوماسية في إيران كافة، وذلك على خلفية "الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة".

اضافة اعلان

وفي بيان، اعتبرت الخارجية الإماراتية الاعتداءات الإيرانية "هجمات عدوانية طاولت مواقع مدنية، بما في ذلك مناطق سكنية ومطارات وموانئ ومنشآت خدمية، وعرضت مدنيين عزلاً للخطر في تصعيد خطير وغير مسؤول يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".