الخميس 2026-05-14 10:15 ص

الإمارات تنفي استقبال نتنياهو أو أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها

الخميس، 14-05-2026 08:55 ص
الوكيل الإخباري-   نفت وزارة الخارجية الإماراتية ما تم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دولة الإمارات أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن علاقاتها مع إسرائيل تُدار ضمن إطار الاتفاق الإبراهيمي المعلن والمعروف، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية.

وشددت على أن أي ادعاءات تتعلق بزيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية مضللة.
 
 


