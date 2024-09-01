الإمارات توفر فرص عمل لمخالفي الإقامة

وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن «إقامة دبي»، بالتعاون مع 10 شركات كبرى في القطاع الخاص، وفرت فرص عمل للراغبين في تعديل أوضاعهم، بهدف منحهم فرصة البقاء في الدولة.
وأوضح أن «إقامة دبي» أنجزت إجراءات 100 شخص من مخالفي نظام الإقامة خلال النصف الساعة الأولى من بدء مهلة إعفاء المخالفين.
ولفت إلى أنه تم تجهيز مركز تسوية أوضاع المخالفين في العوير لاستقبال 2000 مراجع يومياً، إلى جانب 86 مركز «آمر» منتشرة في أنحاء إمارة دبي.
وذكر أن «إقامة دبي» خصصت فرق عمل لاستقبال المراجعين وإرشادهم بالإجراءات الصحيحة لتسوية أوضاعهم.
وكشف اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد الشركات المشاركة من القطاع الخاص ارتفع إلى 15 شركة توفر فرصاً وظيفية لمخالفي أنظمة الإقامة.
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