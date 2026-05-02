السبت 2026-05-02 04:53 م

الإمارات: عودة حركة الملاحة الجوية إلى وضعها الطبيعي

أرشيفية
 
السبت، 02-05-2026 03:48 م

الوكيل الإخباري- نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها السبت، إنّ حركة الملاحة الجوية في الدولة عادت إلى طبيعتها، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية التي فُرضت في 28 شباط مع بدء حرب إيران.

وقالت الهيئة إن هذا القرار جاء "عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية".

 
 


