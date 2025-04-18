السبت 2025-04-19 12:28 ص
 

الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 18-04-2025 11:26 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش موقف دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي والثابت من القضية الفلسطينية الذي ينطلق من قناعة راسخة، بأنه لا استقرار مستدام في المنطقة من دون حل الدولتين.

اضافة اعلان


جاء ذلك لدى مشاركة غباش ووفد الشعبة البرلمانية الإماراتية بالاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بإسطنبول اليوم الجمعة الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظمه مجلس الأمة التركي الكبير.


وشدد على التمسك بدعم وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحتمية إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وعبر عن أصدق مشاعر الأخوة والتضامن من دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، مع الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، مقرونة بالرفض والإدانة لكل ما يتعرضون له من قتل ودمار وتجويع وإبادة وتشريد.


يشار إلى أن الاجتماع جرى بمشاركة 12 رئيس برلمان.


بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فن ومشاهير الإعلان عن سبب وفاة الفنان المصري سليمان عيد

ل

عربي ودولي موسكو تحذر من عواقب أي تواجد عسكري غربي في أوكرانيا

ل

عربي ودولي الأمم المتحدة تؤكد دعمها للبنان

ل

عربي ودولي مصر: قدمنا 75% من إجمالي المساعدات إلى غزة

ا

عربي ودولي حزب الله: لسنا ضعفاء ولن نسمح لأحد بنزع سلاحنا

ا

عربي ودولي الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين

ا

أخبار محلية فاعليات تؤكد اعتزازها بجهود الأجهزة الأمنية في إحباط المخططات الإرهابية

ا

أخبار محلية فاعليات عجلونية تشيد بمواقف الملك والأجهزة الأمنية بمواجهة التحديات



 
 





الأكثر مشاهدة