الإمارات: لا استقرار بالمنطقة دون حل الدولتين

الوكيل الإخباري- أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش موقف دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخي والثابت من القضية الفلسطينية الذي ينطلق من قناعة راسخة، بأنه لا استقرار مستدام في المنطقة من دون حل الدولتين.

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جاء ذلك لدى مشاركة غباش ووفد الشعبة البرلمانية الإماراتية بالاجتماع الأول لمجموعة البرلمانات الداعمة لفلسطين، بإسطنبول اليوم الجمعة الذي افتتحه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظمه مجلس الأمة التركي الكبير.



وشدد على التمسك بدعم وصون حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وحتمية إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وعبر عن أصدق مشاعر الأخوة والتضامن من دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، مع الشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة، مقرونة بالرفض والإدانة لكل ما يتعرضون له من قتل ودمار وتجويع وإبادة وتشريد.



يشار إلى أن الاجتماع جرى بمشاركة 12 رئيس برلمان.