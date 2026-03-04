الإمارات: لم نشارك في الحرب ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس

الوكيل الإخباري- أكدت الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، أنها لم تتخذ أي قرار بشأن تغيير موقفها الدفاعي تجاه الاعتداءات الإيرانية المتكررة.

اضافة اعلان



وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الإمارات تعرضت لأكثر من ألف هجمة، وهو عدد يفوق مجموع ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة مجتمعة، وقد تصدت لها القوات المسلحة الإماراتية بكل احترافية وكفاءة وتميز.



وأكدت أن الإمارات لم تشارك في الحرب، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، التزاما بسياساتها القائمة على حسن الجوار وخفض التصعيد، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة.