الإمارات: لم نشارك في الحرب ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، إن الإمارات تعرضت لأكثر من ألف هجمة، وهو عدد يفوق مجموع ما تعرضت له جميع الدول المستهدفة مجتمعة، وقد تصدت لها القوات المسلحة الإماراتية بكل احترافية وكفاءة وتميز.
وأكدت أن الإمارات لم تشارك في الحرب، ولم تسمح باستخدام أراضيها أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي في أي هجوم على إيران، التزاما بسياساتها القائمة على حسن الجوار وخفض التصعيد، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، أكدت الإمارات احتفاظها بحقها في الدفاع عن النفس، بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
